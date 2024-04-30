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У посольства ЕС в Кишиневе 1 мая пройдет акция «Защитим День Победы»: Не европейцам решать, что нам отмечать!

1 мая, в 16:00, у посольства ЕС в Кишиневе будет жарко.

Источник: Комсомольская правда

«Собираемся все 1 мая, в 16:00 у Посольства ЕС в Кишиневе! Защитим День Победы!», — такое объявление распространяют в соцсетях активные граждане.

Завтра у Посольства ЕС в Кишиневе, по адресу Метрополит Петру Мовилэ 10, состоится акция протеста. Выйдут неравнодушные люди, которые выступают в защиту Дня Победы.

Напомним: Посол ЕС Янис Мажейкис, при помощи своих подданных Майи Санду и Дорина Речана, хочет лишить граждан Молдовы возможности отмечать День Победы в центре Кишинева, как это уже сложилось традиционно. Вместо этого Мажейкис и активисты правящей партии решили 9 мая отмечать День Европы.

Гражданские активисты призывают все неравнодушных силы принять участие в митинге у Посольства ЕС в Кишиневе. По их мнению, не Мажейкису решать где и какие праздники отмечать гражданам Молдовы у себя на Родине.

ЕС