Сийярто призвал усилить сотрудничество стран, выступающих за мир на Украине

«Некоторые европейские политические лидеры думают, что они сами находятся в состоянии войны, что Европа находится в состоянии войны, но это неправда, потому что это война между Украиной и Россией», — сказал глава венгерского МИД. Он считает, что события приобретают крайне опасный характер, поскольку открыто обсуждается возможность отправки западных войск на Украину и начались разговоры о применении ядерного оружия.