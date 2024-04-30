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Сийярто призвал усилить сотрудничество стран, выступающих за мир на Украине

БУДАПЕШТ, 30 апреля. /ТАСС/. Страны, выступающие за мир на Украине, должны активизировать сотрудничество, чтобы совместными усилиями добиваться скорейшего урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече в Душанбе с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

Источник: РИА "Новости"

«Некоторые европейские политические лидеры думают, что они сами находятся в состоянии войны, что Европа находится в состоянии войны, но это неправда, потому что это война между Украиной и Россией», — сказал глава венгерского МИД. Он считает, что события приобретают крайне опасный характер, поскольку открыто обсуждается возможность отправки западных войск на Украину и начались разговоры о применении ядерного оружия.

«Вот почему страны, которые достаточно смелы, чтобы выступать за мир, должны работать вместе. И я надеюсь, что это сотрудничество поможет найти мирное решение», — подчеркнул Сийярто. Начало переговоров в Душанбе транслировалось на странице главы МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

дипломатия