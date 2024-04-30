Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко об Олимпиаде: «Набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус»

Президент Александр Лукашенко заявил, что спортсмены должны сами принимать решение, будут ли они участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе, но посоветовал им «набить морду» соперникам.

«Это дело спортсмена. Если он решит участвовать в Олимпиаде, он еще злее будет. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус. Мы все равно будем понимать, что ты белорус, и когда ты выйдешь победителем — это для нас хорошая тема для того, чтобы мы им еще и политически морду набили», — сказал Лукашенко в Костюковичах, отвечая на вопросы местных жителей. Его цитирует пресс-служба президента.

При этом Лукашенко отметил, что «хотелось, чтобы, как это положено, гимн, флаг и прочее». «Но я понимаю спортсменов: это их жизнь. Понимая это, я об этом не говорю и не настаиваю ни на одном из вариантов», — добавил он.

В декабре Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение допустить белорусов к участию в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Это означает, что представители Беларуси должен будут носить экипировку, лишенную национальных символов, а также не смогут рассчитывать на то, что в их честь будет звучать государственный гимн в случае победы.

Также МОК утвердил флаг и гимн для так называемых нейтральных атлетов. Гимн будет лишен слова и подготовлен исключительно для предстоящей Олимпиады. Что касается символики, то это будет флаг AIN (Athlete Individuel Neutre), он выполнен в бело-бирюзовых тонах.

Добавим, что медали нейтральных атлетов не будут учитываться в медальном зачете.

Лукашенко Александр