Лукашенко об Олимпиаде: «Набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус»

«Это дело спортсмена. Если он решит участвовать в Олимпиаде, он еще злее будет. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус. Мы все равно будем понимать, что ты белорус, и когда ты выйдешь победителем — это для нас хорошая тема для того, чтобы мы им еще и политически морду набили», — сказал Лукашенко в Костюковичах, отвечая на вопросы местных жителей. Его цитирует пресс-служба президента.