Лукашенко об Олимпиаде: «Набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус»

«Это дело спортсмена. Если он решит участвовать в Олимпиаде, он еще злее будет. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус. Мы все равно будем понимать, что ты белорус, и когда ты выйдешь победителем — это для нас хорошая тема для того, чтобы мы им еще и политически морду набили», — сказал Лукашенко в Костюковичах, отвечая на вопросы местных жителей. Его цитирует пресс-служба президента.
При этом Лукашенко отметил, что «хотелось, чтобы, как это положено, гимн, флаг и прочее». «Но я понимаю спортсменов: это их жизнь. Понимая это, я об этом не говорю и не настаиваю ни на одном из вариантов», — добавил он.
В декабре Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение допустить белорусов к участию в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Это означает, что представители Беларуси должен будут носить экипировку, лишенную национальных символов, а также не смогут рассчитывать на то, что в их честь будет звучать государственный гимн в случае победы.
Также МОК утвердил флаг и гимн для так называемых нейтральных атлетов. Гимн будет лишен слова и подготовлен исключительно для предстоящей Олимпиады. Что касается символики, то это будет флаг AIN (Athlete Individuel Neutre), он выполнен в бело-бирюзовых тонах.
Добавим, что медали нейтральных атлетов не будут учитываться в медальном зачете.