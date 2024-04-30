Нетаньяху резко высказался о военной операции в Рафахе

По его словам, в настоящее время на переговорах наблюдается «определенный прогресс, однако лишь по ряду пунктов». Только успех переговорного процесса поможет избежать проведения Израилем военной операции в Рафахе, и Египет, подчеркнул премьер страны, прилагает все усилия для достижения этой цели.