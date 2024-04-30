Глава Гагаузии заявила о колоссальном давлении

«Сейчас на нас идет колоссальное давление, но нас не запугать — мы, гагаузы, сильный, крепкий народ. Как бы нас ни пытались поставить друг против друга — это не получится, потому что власть партии “Действие и солидарность” — временная… Хочу сказать, что все дела сфабрикованы, что это заказ, а заказчики — партия “Действие и солидарность” и президент Майя Санду. Но мы не сдадимся».