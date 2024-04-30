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В Беларуси установлена юбилейная медаль к 30-летию Службы безопасности президента

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 30 апреля подписал указ № 183 об установлении юбилейной медали «30 год Службе бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2023

Документом также утверждено положение о юбилейной медали, ее описание и образец удостоверения к ней.

На лицевой стороне медали по центру расположен геральдический знак — эмблема Службы безопасности, а в нижней части — цифры «1994» и «2024». На оборотной стороне — венок из листьев лавра и дуба, обвитый у основания лентой, и надпись «30 год Службе бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь».

Награждать юбилейной медалью будут военнослужащих и гражданский персонал Службы безопасности за образцовое исполнение служебных обязанностей, а также ее ветеранов и других лиц, в том числе иностранных государств, за значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности в сфере государственной охраны, организацию взаимодействия госорганов и других структур со Службой безопасности.

Лукашенко Александр