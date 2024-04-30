В Беларуси установлена юбилейная медаль к 30-летию Службы безопасности президента

Награждать юбилейной медалью будут военнослужащих и гражданский персонал Службы безопасности за образцовое исполнение служебных обязанностей, а также ее ветеранов и других лиц, в том числе иностранных государств, за значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности в сфере государственной охраны, организацию взаимодействия госорганов и других структур со Службой безопасности.