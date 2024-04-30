Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КНБ: Казахстан изменит режим работы пунктов пропуска на границе

В Казахстане изменится режим работы пунктов пропуска на границе 1, 7 и 9 мая 2024 года. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ).

Источник: gov.kz

Согласно распространенному сообщению за 30 апреля:

«1, 7 и 9 мая 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе будет временно приостановлен, за исключением Международного центра приграничного сотрудничества “Хоргос” и железнодорожных пунктов пропуска».

Кроме того, на казахстанско-узбекской границе в связи с проводимой реконструкцией закрыт пункт пропуска «Капланбек», ограничено движение лиц и транспортных средств в пунктах пропуска «Тажен», «Атамекен» и «Казыгурт».

«Пункты пропуска на российском, кыргызском и туркменском направлениях функционируют в штатном режиме».

Пресс-служба КНБ

В ведомстве попросили граждан заранее планировать свои маршруты.

27 апреля 2024 года пограничная служба КНБ заявила о возобновлении работы автомобильного пункта пропуска «Желкуар» в Костанайской области через государственную границу. Ранее он был закрыт из-за паводка.