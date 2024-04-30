КНБ: Казахстан изменит режим работы пунктов пропуска на границе

«1, 7 и 9 мая 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе будет временно приостановлен, за исключением Международного центра приграничного сотрудничества “Хоргос” и железнодорожных пунктов пропуска».