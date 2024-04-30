ЕР приостановила членство арестованного главы Нижегородской гордумы

Лавричев является председателем городской думы Нижнего Новгорода седьмого созыва с 2020 года. Ранее — с 2014 по 2020 год — года был депутатом законодательного собрания Нижегородской области, до этого, в 2010 году, был избран депутатом арзамасской городской Думы.