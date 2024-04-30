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ЕР приостановила членство арестованного главы Нижегородской гордумы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. «Единая Россия» приостановила членство в партии арестованного по обвинению в растрате 22 миллионов рублей председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева, сообщается на сайте регионального отделения ЕР.

Источник: © РИА Новости

«Членство в партии председателя городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева приостановлено в связи с возбуждением против него уголовного дела. Соответствующее решение принято на заседании президиума регионального политического совета Нижегородского регионального отделения партии “Единая Россия” 30 апреля», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что решением Московского районного суда Нижнего Новгорода от 30 апреля Лавричев арестован до 26 июня по делу о растрате в особо крупном размере (част 4 статья 160 УК РФ).

По версии следствия, Лавричев, возглавляя Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина, «с группой лиц в период 2018—2019 годов совершил хищение денег <…> в размере 22 миллионов 487 тысяч рублей, то есть в особо крупном размере, (выделенных — ред.) на приобретение программно-аппаратных комплексов — аппарата рентгеновского, маммографического и аппарата УЗИ».

Лавричев является председателем городской думы Нижнего Новгорода седьмого созыва с 2020 года. Ранее — с 2014 по 2020 год — года был депутатом законодательного собрания Нижегородской области, до этого, в 2010 году, был избран депутатом арзамасской городской Думы.

Как сообщается на сайте городской думы Нижнего Новгорода, в течение 12 лет — с 2008 до 2020 года — возглавлял Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина, с 2019 по 2022 годы — являлся председателем совета директоров завода. В настоящее время — главный советник гендиректора, председатель научно-технического совета завода.