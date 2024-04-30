«Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. Глава государства заслушал вопросы обеспечения справедливого судопроизводства в стране, а также ход реализации ранее данных поручений по реформированию судебной системы», — говорится в сообщении во вторник.
Мергалиев рассказал об этапах внедрения в судопроизводство IT-сервисов с элементами искусственного интеллекта и роботизации с целью повышения прозрачности деятельности судов и доступа к правосудию.
«Глава государства обратил особое внимание на качество проводимых реформ судебной системы и обеспечение законности при рассмотрении дел во всех инстанциях. Также он указал на важность дальнейшего внедрения информационных технологий в работе судов», — добавили в Акорде.