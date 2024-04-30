Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев принял председателя Верховного суда

Астана. 30 апреля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Акорда

«Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. Глава государства заслушал вопросы обеспечения справедливого судопроизводства в стране, а также ход реализации ранее данных поручений по реформированию судебной системы», — говорится в сообщении во вторник.

Мергалиев рассказал об этапах внедрения в судопроизводство IT-сервисов с элементами искусственного интеллекта и роботизации с целью повышения прозрачности деятельности судов и доступа к правосудию.

«Глава государства обратил особое внимание на качество проводимых реформ судебной системы и обеспечение законности при рассмотрении дел во всех инстанциях. Также он указал на важность дальнейшего внедрения информационных технологий в работе судов», — добавили в Акорде.