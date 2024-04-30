МИД РФ анонсировал консультации России и Турции по вопросам, стоящим на повестке ООН

Ранее Вершинин провел в Москве встречу с послом Турции в РФ Танжу Билгичем. Стороны обсудили вопросы беспрепятственного доступа сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки в контексте обеспечения продовольственной безопасности на глобальном уровне. Также они обменялись мнениями по текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и Ближневосточном регионе с акцентом на рассмотрении данной проблематики на площадках Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.