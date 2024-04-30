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МИД РФ анонсировал консультации России и Турции по вопросам, стоящим на повестке ООН

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россия и Турция в ближайшие дни проведут консультации по многосторонним вопросам, стоящим на повестке ООН. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

В министерстве отметили, что 2 мая замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отправится для проведения консультаций в Стамбул. «Это будет очередной раунд двусторонних консультаций по многосторонним вопросам, стоящим на повестке дня ООН», — проинформировали в дипведомстве.

Ранее Вершинин провел в Москве встречу с послом Турции в РФ Танжу Билгичем. Стороны обсудили вопросы беспрепятственного доступа сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки в контексте обеспечения продовольственной безопасности на глобальном уровне. Также они обменялись мнениями по текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и Ближневосточном регионе с акцентом на рассмотрении данной проблематики на площадках Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

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