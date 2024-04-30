Ранее Вершинин провел в Москве встречу с послом Турции в РФ Танжу Билгичем. Стороны обсудили вопросы беспрепятственного доступа сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки в контексте обеспечения продовольственной безопасности на глобальном уровне. Также они обменялись мнениями по текущей ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и Ближневосточном регионе с акцентом на рассмотрении данной проблематики на площадках Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.
МИД РФ анонсировал консультации России и Турции по вопросам, стоящим на повестке ООН
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россия и Турция в ближайшие дни проведут консультации по многосторонним вопросам, стоящим на повестке ООН. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.