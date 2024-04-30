Хинштейн оценил идею проверять сексуальную ориентацию чиновников

«Я не вижу в такой проверке ничего предосудительного и плохого. Защита традиционных семейных ценностей — один из постулатов государственной политики, и к людям, которые этим занимаются, необходимо подходить особенно внимательно. У меня самого двое детей. И я точно был и буду против того, чтобы кто-то из учителей моих сыновей представлял нетрадиционные сексуальные ценности», — сказал господин Хинштейн.