Хинштейн оценил идею проверять сексуальную ориентацию чиновников

«Я не вижу в такой проверке ничего предосудительного и плохого. Защита традиционных семейных ценностей — один из постулатов государственной политики, и к людям, которые этим занимаются, необходимо подходить особенно внимательно. У меня самого двое детей. И я точно был и буду против того, чтобы кто-то из учителей моих сыновей представлял нетрадиционные сексуальные ценности», — сказал господин Хинштейн.
По его словам, «зонами недоступности» должны стать учреждения, которые непосредственно связаны с воспитанием детей, подростков и молодежи. «Если мы говорим, например, о правительстве Самарской области, то это министерство молодежной политики и министерство образования и науки», — отметил депутат. Он подчеркнул, что недавние скандалы в Самарской области указывают «о некой системе, попытке гей-лобби внедриться в образовательную и воспитательную среду с тем, чтобы оказывать влияние на детей».
11 апреля Министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев заявил, что принял решение уйти в отставку. Тогда Александр Хинштейн сообщил, что это решение связано с публикацией депутатом информации о «сомнительной личной жизни» Сергея Бурцева и о его проживании с подчиненным в одном гостиничном номере. Также по данным господина Хинштейна, в подведомственном министерству агентстве по реализации молодежной политики работал «открытый сторонник ЛГБТ» (признано экстремистским и запрещено) Денис Леонтович, который после огласки уволился из организации.