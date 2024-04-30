Багдат Мусин об отставке: Я благодарен каждому

«И в этом заслуга большой команды профессионалов, с которыми мы вместе росли, делили как трудности, так и большие победы. Я благодарен каждому из вас за поддержку, доверие и вовлеченность в процессы внедрения цифровых сервисов и развитие Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности. Я горжусь нашими достижениями, которые сделали жизнь простых казахстанцев проще и удобнее — это цифровые госуслуги».