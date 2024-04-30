Токаев дал поручение по возврату незаконно выведенных активов

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной ситуации и мерах, принимаемых по соблюдению конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере. Прокуроры освободили из служебных помещений органов следствия 449 незаконно задержанных лиц. Инициирован пересмотр приговоров в отношении 515 лиц, в том числе улучшено положение 205 осужденных, оправдано 10 человек.
Главе государства было доложено о применении органами прокуратуры искусственного интеллекта в работе по возврату активов и розыску преступников. В генеральной прокуратуре запущено пилотное апробирование «умной» аналитической платформы по поиску и отслеживанию незаконно выведенных из страны активов. На сегодняшний день в результате принятых мер, в том числе с использованием информационных систем, задержаны 605 разыскиваемых преступников. Кроме того, прокуроры сопровождают 663 инвестпроекта.
В текущем году разрешены проблемные вопросы 148 инвесторов, вклад в экономику которых составляет 2,4 триллиона тенге. Президент поручил продолжить использование широкого спектра современных технологий, направленных на поиск и возврат незаконно выведенных за рубеж активов.
Он подчеркнул важность обеспечения защиты конституционных прав граждан в уголовном процессе и эффективной защиты мерами прокурорского надзора прав инвесторов и бизнес-сообщества.