Токаев дал поручение по возврату незаконно выведенных активов

Главе государства было доложено о применении органами прокуратуры искусственного интеллекта в работе по возврату активов и розыску преступников. В генеральной прокуратуре запущено пилотное апробирование «умной» аналитической платформы по поиску и отслеживанию незаконно выведенных из страны активов. На сегодняшний день в результате принятых мер, в том числе с использованием информационных систем, задержаны 605 разыскиваемых преступников. Кроме того, прокуроры сопровождают 663 инвестпроекта.