Cуд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде

Как отметил судья Мерчан, Трамп девять раз нарушил приказ о неразглашении информации, опубликовав оскорбительные комментарии в соцсети Truth Social и на сайте предвыборной кампании в адрес свидетелей судебного процесса. По решению суда, экс-президент США должен до конца недели выплатить 9 тыс. долларов штрафа, то есть по тысяче за каждый «оскорбительный комментарий», а также удалить указанные записи.
Судья также пригрозил тюремным заключением Трампу, если тот снова умышленно нарушит приказ о неразглашении информации.
«Если это необходимо и уместно в данных обстоятельствах, ответчику будет назначено наказание в виде лишения свободы», — говорится в постановлении суда.
Напомним, в прошлом году Дональду Трампу были предъявлены обвинения в подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег двум женщинам, в том числе Дэниеэлс, за молчание об их предполагаемой связи.
По данным СМИ, ему грозит до 136 лет тюрьмы. Трамп заявил в суде о своей невиновности по всем 34 пунктам обвинения.
Как сообщалось, Дональд Трамп заявил о готовности провести дебаты с действующим лидером страны Джо Байденом в любое время.