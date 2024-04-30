Cуд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде

Как отметил судья Мерчан, Трамп девять раз нарушил приказ о неразглашении информации, опубликовав оскорбительные комментарии в соцсети Truth Social и на сайте предвыборной кампании в адрес свидетелей судебного процесса. По решению суда, экс-президент США должен до конца недели выплатить 9 тыс. долларов штрафа, то есть по тысяче за каждый «оскорбительный комментарий», а также удалить указанные записи.