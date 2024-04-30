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Cуд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде

Суд в Нью-Йорке обязал экс-президента США Дональда Трампа выплатить штраф за нарушение приказа о запрете на комментарии по делу о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс, передает телеканал CNN.

Источник: Reuters

Как отметил судья Мерчан, Трамп девять раз нарушил приказ о неразглашении информации, опубликовав оскорбительные комментарии в соцсети Truth Social и на сайте предвыборной кампании в адрес свидетелей судебного процесса. По решению суда, экс-президент США должен до конца недели выплатить 9 тыс. долларов штрафа, то есть по тысяче за каждый «оскорбительный комментарий», а также удалить указанные записи.

Судья также пригрозил тюремным заключением Трампу, если тот снова умышленно нарушит приказ о неразглашении информации.

«Если это необходимо и уместно в данных обстоятельствах, ответчику будет назначено наказание в виде лишения свободы», — говорится в постановлении суда.

Напомним, в прошлом году Дональду Трампу были предъявлены обвинения в подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег двум женщинам, в том числе Дэниеэлс, за молчание об их предполагаемой связи.

По данным СМИ, ему грозит до 136 лет тюрьмы. Трамп заявил в суде о своей невиновности по всем 34 пунктам обвинения.

Как сообщалось, Дональд Трамп заявил о готовности провести дебаты с действующим лидером страны Джо Байденом в любое время.

Трамп Дональд