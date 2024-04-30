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В Турции заявили, что приветствуют шаги Азербайджана и Армении по делимитации границы

СТАМБУЛ, 30 апреля. /ТАСС/. Турция приветствует позитивные подвижки в отношениях между Баку и Ереваном. Об этом сообщил официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик, комментируя достижение договоренности о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Источник: РИА "Новости"

«Мы внимательно следим за проблематикой, касающейся Азербайджана. 19 апреля делегации Азербайджана и Армении, занимающиеся вопросами границы, встретились вновь. На границе был установлен пограничный камень, пусть и символически. Мы считаем это ценным и позитивным, приветствуем послания об отказе от агрессии в отношении Азербайджана», — сказал Челик по итогам заседания исполкома партии, которое прошло под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Ранее договоренности, достигнутые азербайджано-армянской демаркационной комиссией, приветствовал МИД Турции. Он назвал их важным шагом на пути к подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как ранее сообщила служба азербайджанского вице-премьера Шахина Мустафаева, Азербайджан и Армения условились до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности по делимитации границы. Как отмечается, стороны договорились, что в процессе делимитации будут основываться на Алма-Атинской декларации от 1991 года. По договоренности этот принцип будет зафиксирован в проекте положения о совместной деятельности комиссии. После утверждения документа стороны продолжат процесс делимитации всех остальных участков границы.