В Турции заявили, что приветствуют шаги Азербайджана и Армении по делимитации границы

«Мы внимательно следим за проблематикой, касающейся Азербайджана. 19 апреля делегации Азербайджана и Армении, занимающиеся вопросами границы, встретились вновь. На границе был установлен пограничный камень, пусть и символически. Мы считаем это ценным и позитивным, приветствуем послания об отказе от агрессии в отношении Азербайджана», — сказал Челик по итогам заседания исполкома партии, которое прошло под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.
Ранее договоренности, достигнутые азербайджано-армянской демаркационной комиссией, приветствовал МИД Турции. Он назвал их важным шагом на пути к подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Как ранее сообщила служба азербайджанского вице-премьера Шахина Мустафаева, Азербайджан и Армения условились до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности по делимитации границы. Как отмечается, стороны договорились, что в процессе делимитации будут основываться на Алма-Атинской декларации от 1991 года. По договоренности этот принцип будет зафиксирован в проекте положения о совместной деятельности комиссии. После утверждения документа стороны продолжат процесс делимитации всех остальных участков границы.