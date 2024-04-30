В Турции заявили, что приветствуют шаги Азербайджана и Армении по делимитации границы

Как ранее сообщила служба азербайджанского вице-премьера Шахина Мустафаева, Азербайджан и Армения условились до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности по делимитации границы. Как отмечается, стороны договорились, что в процессе делимитации будут основываться на Алма-Атинской декларации от 1991 года. По договоренности этот принцип будет зафиксирован в проекте положения о совместной деятельности комиссии. После утверждения документа стороны продолжат процесс делимитации всех остальных участков границы.