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Лукашенко послушал частушки про НАТО и санкции и рассказал, что должен уметь настоящий мужик

30 апреля, Костюковичи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Костюковичи посетил районный Центр культуры, где побывал на репетиции местных творческих коллективов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2023

Александр Лукашенко поприсутствовал на репетиции воспитанников военно-патриотического клуба «Зубр» и образцового хореографического коллектива «Мозаика» Костюковичской детской школы искусств.

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А местный коллектив народного творчества исполнил на сцене свои частушки. В основном они были посвящены жизни страны и края, но некоторые четверостишия артисты спели, что называется, на злобу дня.

— Мы цудоўна пражываем,

сытна i багата.

Сала з бульбай ужываем —

вось… I нам не страшна НАТА! — неожиданно завершили частушку артисты.

И тут же продолжили:

— Iхнiм санкцыям ушчэнт

Тут не пашанцуе:

Касцюковiцкi цэмент

Добра замуруе!

«За НАТО спасибо. Но мы уже будем с ними разбираться. Главное, чтобы вы тут на полях разобрались», — отреагировал Александр Лукашенко на выступление творческого коллектива.

Глава государства также поддержал и ребят из патриотического клуба, которые танцевали вальс: «Мужикам желаю, чтобы посмелее были: скованно себя чувствовали. Но то, что вы научились вальс танцевать, — поверьте, это здорово. Молодцы, что научились этому: каждый мужик должен уметь танцевать вальс».

Чуть позже, во время общения с жителями Костюковичей, Александр Лукашенко снова вернулся к этой теме.

«Хорошо, что вы парней учите танцевать — вальс и так далее. По себе знаю, что как минимум три танца мужик должен уметь танцевать: вальс, танго, говорят, польку и так далее. Но главное — это вальс. Хотя вроде это не так востребовано сегодня, отошли мы от этого… Но видите, вы храните наши древние традиции. Вы хорошо поете, сочиняете на злобу дня. Поэтому я говорю: вы настоящие, патриотичные. Пока вы есть, будет страна независимой, суверенной и никто нам не страшен», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко Александр
НАТО
санкции