Лукашенко послушал частушки про НАТО и санкции и рассказал, что должен уметь настоящий мужик

А местный коллектив народного творчества исполнил на сцене свои частушки. В основном они были посвящены жизни страны и края, но некоторые четверостишия артисты спели, что называется, на злобу дня.



— Мы цудоўна пражываем,



сытна i багата.



Сала з бульбай ужываем —



вось… I нам не страшна НАТА! — неожиданно завершили частушку артисты.



И тут же продолжили:



— Iхнiм санкцыям ушчэнт



Тут не пашанцуе:



Касцюковiцкi цэмент



Добра замуруе!



«За НАТО спасибо. Но мы уже будем с ними разбираться. Главное, чтобы вы тут на полях разобрались», — отреагировал Александр Лукашенко на выступление творческого коллектива.



Глава государства также поддержал и ребят из патриотического клуба, которые танцевали вальс: «Мужикам желаю, чтобы посмелее были: скованно себя чувствовали. Но то, что вы научились вальс танцевать, — поверьте, это здорово. Молодцы, что научились этому: каждый мужик должен уметь танцевать вальс».



Чуть позже, во время общения с жителями Костюковичей, Александр Лукашенко снова вернулся к этой теме.



«Хорошо, что вы парней учите танцевать — вальс и так далее. По себе знаю, что как минимум три танца мужик должен уметь танцевать: вальс, танго, говорят, польку и так далее. Но главное — это вальс. Хотя вроде это не так востребовано сегодня, отошли мы от этого… Но видите, вы храните наши древние традиции. Вы хорошо поете, сочиняете на злобу дня. Поэтому я говорю: вы настоящие, патриотичные. Пока вы есть, будет страна независимой, суверенной и никто нам не страшен», — подчеркнул белорусский лидер.

