Алейник обсудил с послом Палестины перспективы нормализации ситуации в секторе Газа

«Собеседники обменялись мнениями о складывающейся ситуации в регионе Ближнего Востока, а также перспективах нормализации ситуации в секторе Газа», — рассказали в ведомстве.



Стороны высказались за скорейшее справедливое разрешение палестино-израильского конфликта, для чего необходима политическая воля, возобновление переговорного процесса и активизация усилий всех вовлеченных и заинтересованных сторон.



По случаю назначения в Палестине нового правительства Сергей Алейник передал поздравительные послания белорусской стороны и выразил надежду на продолжение совместной работы по развитию двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.