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Алейник обсудил с послом Палестины перспективы нормализации ситуации в секторе Газа

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 30 апреля встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Палестины в Беларуси Ахмедом Мохаммедом аль-Мадбухом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Источник: МИД РБ

«Собеседники обменялись мнениями о складывающейся ситуации в регионе Ближнего Востока, а также перспективах нормализации ситуации в секторе Газа», — рассказали в ведомстве.

Стороны высказались за скорейшее справедливое разрешение палестино-израильского конфликта, для чего необходима политическая воля, возобновление переговорного процесса и активизация усилий всех вовлеченных и заинтересованных сторон.

По случаю назначения в Палестине нового правительства Сергей Алейник передал поздравительные послания белорусской стороны и выразил надежду на продолжение совместной работы по развитию двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

дипломатия