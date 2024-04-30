«Собеседники обменялись мнениями о складывающейся ситуации в регионе Ближнего Востока, а также перспективах нормализации ситуации в секторе Газа», — рассказали в ведомстве.
Стороны высказались за скорейшее справедливое разрешение палестино-израильского конфликта, для чего необходима политическая воля, возобновление переговорного процесса и активизация усилий всех вовлеченных и заинтересованных сторон.
По случаю назначения в Палестине нового правительства Сергей Алейник передал поздравительные послания белорусской стороны и выразил надежду на продолжение совместной работы по развитию двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Алейник обсудил с послом Палестины перспективы нормализации ситуации в секторе Газа
30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 30 апреля встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Палестины в Беларуси Ахмедом Мохаммедом аль-Мадбухом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
«Собеседники обменялись мнениями о складывающейся ситуации в регионе Ближнего Востока, а также перспективах нормализации ситуации в секторе Газа», — рассказали в ведомстве.