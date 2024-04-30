МИД Армении заявил о работе с Россией над решением проблем в отношениях

«В контексте армяно-российских отношений есть определенные проблемы и вопросы, и да, у нас есть диалог по этим вопросам. Среди них есть вопросы, требующие полного и взаимопонимания, но я думаю, что такие проблемы есть во всех отношениях», — сказал Мирзоян в интервью телеканалу «Аль-Джазира», которое было опубликовано на сайте армянского МИД.
Армянский министр добавил, что его страна сейчас активно укрепляет сотрудничество с США и Евросоюзом. Среди прочего обсуждаются вопросы обеспечения стабильности на армяно-азербайджанской границе.
Отношения обеих стран обострились после того, как Азербайджан осенью 2023 года провел военную операцию в Нагорном Карабахе. В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия больше не может быть ключевым партнером страны в оборонной и военно-технической сферах. Позднее Пашинян заявил, что отношения России и Армении переживают не лучшие времена, но их значение для экономики и безопасности Армении трудно переоценить.