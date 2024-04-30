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МИД Армении заявил о работе с Россией над решением проблем в отношениях

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян признал наличие проблем в отношениях его страны и России. По его словам, Ереван поддерживает контакт с Москвой для их решения. Министр уточнил, что такие проблемы, на его взгляд, не являются редкостью в международных отношениях.

Источник: РИА "Новости"

«В контексте армяно-российских отношений есть определенные проблемы и вопросы, и да, у нас есть диалог по этим вопросам. Среди них есть вопросы, требующие полного и взаимопонимания, но я думаю, что такие проблемы есть во всех отношениях», — сказал Мирзоян в интервью телеканалу «Аль-Джазира», которое было опубликовано на сайте армянского МИД.

Армянский министр добавил, что его страна сейчас активно укрепляет сотрудничество с США и Евросоюзом. Среди прочего обсуждаются вопросы обеспечения стабильности на армяно-азербайджанской границе.

Отношения обеих стран обострились после того, как Азербайджан осенью 2023 года провел военную операцию в Нагорном Карабахе. В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия больше не может быть ключевым партнером страны в оборонной и военно-технической сферах. Позднее Пашинян заявил, что отношения России и Армении переживают не лучшие времена, но их значение для экономики и безопасности Армении трудно переоценить.

дипломатия