Белый дом не стал комментировать уничтожение российскими средствами ПВО шести ракет ATACMS

«Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-либо из них (переданных Киеву ракет ATACMS — прим. ТАСС) были сбиты. Я также не буду приводить конкретных данных о количестве переданных Украине ATACMS. Скажу лишь, что оно существенное», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.