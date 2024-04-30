Гутерриш: операция в Рафахе может стать опасной эскалацией для Ближнего Востока

«Военное нападение на Рафах будет невыносимой эскалацией, приведет к убийству тысяч гражданских и вынудит бежать [из Рафаха] сотни тысяч человек. Его влияние на палестинцев в Газе будет разрушительным, и оно повлечет за собой серьезные последствия как на оккупированном Западном берегу [реки Иордан], так и в регионе, — сказал он в ходе выступления перед журналистами. — Я призываю всех, у кого есть влияние на Израиль, сделать все возможное, чтобы это предотвратить».