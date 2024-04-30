Президент Чехии и глава ЕК обсудили ситуацию на Украине

Урсула фон дер Ляйен посетила Чехию, как сообщило в свою очередь информационное агентство CTK, в рамках предвыборной кампании Европейской народной партии перед выборами в Европарламент. Она встретилась с чешскими политиками и представителями компаний ВПК. Речь шла, в частности, о поддержке Украины и способности Европы противодействовать влиянию РФ и Китая.