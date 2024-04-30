Крым запустил процессы переустройства всего мира — Мурадов

По словам Мурадова, именно с Крымской весны началась Русская весна, которую отмечают теперь в России и которая подразумевает также воссоединение Новороссии с РФ.
Но также именно с событий в Крыму в 2014 году начался и разворот в мировых делах, считает Мурадов.
«Я бы назвал Крымскую весну детонатором, искрой, которая начала это процесс мирового переустройства. Эта роль историками еще будет оцениваться. Но уже сейчас, в 10-летний юбилей, очевидно, что крымчане совершили очень важный для всего мира шаг», — сказал Мурадов.
По его словам, глядя на то, как поступили с крымчанами после референдума 2014 года, "подвергнув многих людей, организации и всю республику нелегитимным санкциям со стороны Запада, многие страны поняли, что больше так мир развиваться не может.
«А после 2022 года, когда начался шквал действий против России, ведущих к напряженности во всем мире, многие уважающие себя мировые незападные государства сказали, что будут устраивать мир по-новому. И Россия тут выступила очень важным локомотивом этого движения к полицентричному равноправному мироустройству».
Он отметил, что за минувшие 10 лет Крым совершил прорыв в своем развитии, перестав «быть пасынком, к которому нет внимания».
Сегодня регион много чем может похвалиться, сказала Мурадов, в частности удвоившимся валовым региональным продуктом. Но, безусловно, все его достижения стали возможны благодаря помощи федерального центра, родины, в которую он смог вернуться, сделав для этого все возможное.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что от выполнения задач специальной военной операции России на Украине зависит судьба не только РФ, но и всего мира.
А председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что опыт Крыма поможет ему принимать активное участие в формировании не только нового Русского мира, но и новой системы международных отношений.