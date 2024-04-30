Крым запустил процессы переустройства всего мира — Мурадов

«Я бы назвал Крымскую весну детонатором, искрой, которая начала это процесс мирового переустройства. Эта роль историками еще будет оцениваться. Но уже сейчас, в 10-летний юбилей, очевидно, что крымчане совершили очень важный для всего мира шаг», — сказал Мурадов.