Полиция на митинге в Тбилиси против закона об иноагентах начала задержания

Задержаны несколько человек, которые сидели у служебного входа в парламент, тем самым пытаясь помешать депутатам покинуть здание. Там же находится бывший гендиректор телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия, однако задержан ли он, пока неизвестно.
Задержания переросли в стычки с полицией. Полицейским пришлось силой оттеснять людей. С территории, где находится служебный вход, выгнали и журналистов. МВД Грузии распространило заявление, в котором призывает митингующих к спокойствию и просит не провоцировать стражей порядка.
В парламенте во вторник проходило обсуждение законопроекта об иноагентах во втором чтении. Депутаты рассматривали инициативу постатейно. Они не успели рассмотреть законопроект до конца, было принято решение продолжить процедуру в среду.