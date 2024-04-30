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Полиция на митинге в Тбилиси против закона об иноагентах начала задержания

ТБИЛИСИ, 30 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии начали задерживать участников акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента в Тбилиси, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Источник: РИА "Новости"

Задержаны несколько человек, которые сидели у служебного входа в парламент, тем самым пытаясь помешать депутатам покинуть здание. Там же находится бывший гендиректор телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия, однако задержан ли он, пока неизвестно.

Задержания переросли в стычки с полицией. Полицейским пришлось силой оттеснять людей. С территории, где находится служебный вход, выгнали и журналистов. МВД Грузии распространило заявление, в котором призывает митингующих к спокойствию и просит не провоцировать стражей порядка.

В парламенте во вторник проходило обсуждение законопроекта об иноагентах во втором чтении. Депутаты рассматривали инициативу постатейно. Они не успели рассмотреть законопроект до конца, было принято решение продолжить процедуру в среду.