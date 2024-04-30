Полиция на митинге в Тбилиси против закона об иноагентах начала задержания

Задержаны несколько человек, которые сидели у служебного входа в парламент, тем самым пытаясь помешать депутатам покинуть здание. Там же находится бывший гендиректор телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия, однако задержан ли он, пока неизвестно.