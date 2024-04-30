В США отметили необходимость быть готовыми к конфликту с КНР

«Лично я не считаю, что конфликт с Китаем надвигается или является неизбежным», — сказал он, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. «Но, опять-таки, мы должны быть готовы. И мы должны гарантировать, что если нечто подобное произойдет, мы доминируем в пространстве ведения боевых действий. В этом заключается наша цель, и в этом направлении мы движемся каждый день», — подчеркнул шеф Пентагона.
При этом он подтвердил, что США намерены и далее поставлять оружие и военную технику Тайваню, невзирая на протесты материкового Китая. «Мы продолжим снабжать Тайвань помощью, чтобы он мог защищать себя», — отметил Остин.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.
США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику «одного Китая», Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.