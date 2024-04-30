В США отметили необходимость быть готовыми к конфликту с КНР

«Лично я не считаю, что конфликт с Китаем надвигается или является неизбежным», — сказал он, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. «Но, опять-таки, мы должны быть готовы. И мы должны гарантировать, что если нечто подобное произойдет, мы доминируем в пространстве ведения боевых действий. В этом заключается наша цель, и в этом направлении мы движемся каждый день», — подчеркнул шеф Пентагона.