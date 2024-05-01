Захарова резко высказалась о планах Польши выслать украинцев призывного возраста

«Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца», — резко высказалась дипломат.
Ранее сообщалось, что Польша готова помочь властям Украины вернуть на родину мужчин призывного возраста. По мнению главы Минобороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, украинцы могут утратить право находиться за границей по истечении срока действия их паспорта.
В свою очередь украинский посол в Варшаве Василий Зварыч заявил, что в Польше находятся несколько десятков тысяч граждан Украины призывного возраста, которые скрываются от мобилизации.
Дипломат напомнил живущим за рубежом украинцам о военной обязанности. Он добавил, что сидящие в окопах бойцы должны знать, что будет ротация.