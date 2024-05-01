ВС Польши предупредили о передвижении военной техники вблизи границ с РФ

«Просим в ближайшее время сохранять особую осторожность, так как вы можете встретить на дорогах многочисленные военные колонны. Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая в районах Западно-Поморского, Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств», — говорится в сообщении на странице командования Вооруженных сил Польши в X (ранее Twitter). Последние два воеводства граничат с Калининградской областью.