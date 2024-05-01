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ВС Польши предупредили о передвижении военной техники вблизи границ с РФ

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Польская армия массово перебросит технику на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью, в начале мая в связи с учениями НАТО Steadfast Defender 2024.

Источник: AP 2023

«Просим в ближайшее время сохранять особую осторожность, так как вы можете встретить на дорогах многочисленные военные колонны. Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая в районах Западно-Поморского, Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств», — говорится в сообщении на странице командования Вооруженных сил Польши в X (ранее Twitter). Последние два воеводства граничат с Калининградской областью.

К сообщению прикреплено изображение с надписью Steadfast Defender 2024. Это крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО, которые проводятся с февраля по май.

НАТО
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