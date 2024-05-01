Президент Грузии призвала главу МВД прекратить применять силу к протестующим

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В обращении госпожа Зурабишвили назвала акцию протеста «мирной», а применение силы со стороны силовиком «непропорциональным». Она также обратилась к народному защитнику Грузии Левану Иоселиани с просьбой отреагировать на действия полиции при разгоне акции, которая «не представляла никакой угрозы».
В соцсети X (экс-Twitter) грузинский президент написала пост с критикой силовиков. Она отметила, что полная ответственность за применение силы к митингующим лежит на правительстве. «В Тбилиси продолжается совершенно неоправданное, неспровоцированное и непропорциональное применение силы против мирных протестующих. Грузинский народ лишен права на мирный протест», — написала госпожа Зурабишвили.
В настоящий момент в Тбилиси продолжается митинг. К вечеру 30 апреля корреспонденты грузинских и российских СМИ сообщали, что спецназ начал применять для разгона митинга слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По данным СМИ, среди митингующих есть пострадавшие, их число неизвестно. Минздрав Грузии сообщил о трех госпитализированных полицейских.