Президент Грузии призвала главу МВД прекратить применять силу к протестующим

В настоящий момент в Тбилиси продолжается митинг. К вечеру 30 апреля корреспонденты грузинских и российских СМИ сообщали, что спецназ начал применять для разгона митинга слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По данным СМИ, среди митингующих есть пострадавшие, их число неизвестно. Минздрав Грузии сообщил о трех госпитализированных полицейских.