Конгресс: некоторые компании не хотят заключать с Пентагоном контракты по оружию для Киева

По данным авторов отчета, военное ведомство предоставило Украине вооружения из своих запасов на миллиарды долларов. «По состоянию на март 2024 года Конгресс выделил $25,9 млрд в виде дополнительного финансирования, которое Минобороны может использовать для замены этих вооружений. По состоянию на 31 декабря 2023 года Минобороны обязалось освоить более 70% этих средств — более $18 млрд. Более $16 млрд было выделено на закупку вооружений и расширение производственной базы, а оставшаяся сумма — на возмещение транспортных и логистических расходов Минобороны», — подчеркнули в GAO.