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Глава ВОЗ Гебрейесус призвал Израиль не проводить наземную операцию в Рафахе

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал руководство Израиля отказаться от идеи проводить сухопутную операцию в Рафахе. По его словам, вторжение в Рафах обернется «гуманитарной катастрофой».

Источник: Reuters

«Мы призываем Израиль не продолжать. Мы призываем все стороны работать над прекращением огня и прочным миром», — написал Гебрейесус в соцсети X.

Пост был опубликован по итогам встречи с генеральным комиссаром Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппом Лаццарини. На встрече обсуждались меры по снятию гуманитарной блокады с сектора Газа, а также риски распространения заболеваний в анклаве.

30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные силы Израиля проведут операцию в городе Рафах в секторе Газа вне зависимости от итога переговоров с «Хамасом» по освобождению заложников. Он также отметил, что операция в Рафахе нужна Израилю «для достижения полной победы над “Хамасом”».

29 апреля во время переговоров Израиля и «Хамаса» боевикам предложили 40-дневный режим прекращения огня и обмен заложниками. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби говорил, что согласие «Хамаса» на сделку может отложить операцию Израиля в Рафахе.