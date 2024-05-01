Глава ВОЗ Гебрейесус призвал Израиль не проводить наземную операцию в Рафахе

Пост был опубликован по итогам встречи с генеральным комиссаром Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппом Лаццарини. На встрече обсуждались меры по снятию гуманитарной блокады с сектора Газа, а также риски распространения заболеваний в анклаве.