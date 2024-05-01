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Как будут работать пункты пропуска на границе

Информацию опубликовала пресс-служба КНБ.

Источник: Kapital.kz

В соответствии с Соглашением между правительствами Казахстана и Китая 1, 7 и 9 мая 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе будет временно приостановлен, за исключением Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» и железнодорожных пунктов пропуска. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Комитета национальной безопасности РК.

На казахстанско-узбекской границе в связи с проводимой реконструкцией закрыт пункт пропуска «Капланбек», ограничено движение лиц и транспортных средств в пунктах пропуска «Тажен», «Атамекен» и «Казыгурт».

Пункты пропуска на российском, кыргызском и туркменском направлениях функционируют в штатном режиме.

«Гражданам рекомендуется заранее планировать свои маршруты», — говорится в сообщении.