Как будут работать пункты пропуска на границе

В соответствии с Соглашением между правительствами Казахстана и Китая 1, 7 и 9 мая 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе будет временно приостановлен, за исключением Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» и железнодорожных пунктов пропуска. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Комитета национальной безопасности РК.