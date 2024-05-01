Выплата воинам, защита пчел. Какие еще важные законы подписал Хабиров в апреле.

В Башкирии приняли закон о выплате алиментов бывшим мужьям. Закон «О внесении изменений в Семейный кодекс РБ», принятый депутатами Госсобрания, подписан Радием Хабировым 8 апреля. Документом, в частности, уточнены положения об алиментных обязательствах супругов и бывших супругов. Законом установлено, что требовать в судебном порядке алименты может бывший супруг, фактически ухаживающий за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения. Ранее такое право имели только женщины, сообщил Башинформ. Новая формулировка уравнивает в правах мужчин и женщин. Кроме того, на алименты может рассчитывать бывшая супруга во время беременности. Алименты может требовать и нуждающийся супруг (бывший супруг), ухаживающий за общим ребенком-инвалидом, говорится в документе.