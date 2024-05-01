Выплата воинам, защита пчел. Какие еще важные законы подписал Хабиров в апреле.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал в апреле 2024 года ряд важных законов. Кого они касаются и в чем их суть — в обзоре «Башинформа».
СВО: освобождение от транспортного налога…
В Башкирии участников СВО освободили от транспортного налога. Соответствующие изменения в закон «О транспортном налоге» Глава республики Радий Хабиров подписал 8 апреля. Из документа, опубликованного на портале правовой информации РБ, следует, что участники СВО либо члены их семей освобождаются от уплаты транспортного налога за текущий год. Под членами семей участников спецоперации понимается супруг или супруга, а для граждан, не состоящих в браке, — отец или мать. Льгота будет предоставляться на одно транспортное средство по выбору, сообщил Башинформ.
…и выплата контрактникам
Также в Башкирии приняли дополнительную меру социальной поддержки военнослужащих-контрактников. Так, 26 апреля Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о единовременной выплате в 205 тысяч рублей жителям, заключившим контракт с Минобороны России. Мера поддержки распространяется на россиян, призванных на военную службу в Башкирии, если они заключат с 1 мая по 1 сентября 2024 года контракт о прохождении службы в Вооружённых силах РФ, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации республики.
В итоге при заключении контракта жители получат единовременную выплату в 400 тысяч рублей. «Из них 205 тысяч от Республики Башкортостан и 195 тысяч рублей по линии Министерства обороны России», — отметил Радий Хабиров.
Указ Главы РБ вступает в силу с сегодняшнего дня, 1 мая 2024 года и действует по 31 августа 2024 года.
Кадровые решения
15 апреля Радий Хабиров своим распоряжением назначил первым заместителем руководителя администрации Главы РБ по внутренней политике Азата Бадранова, недавно вернувшегося из зоны СВО. Ранее занимавший эту должность Урал Кильсенбаев стал первым заместителем премьер-министра правительства Башкортостана. Соответствующий указ подписал Глава республики.
«Я вам обоим желаю успеха, у вас у обоих серьезные компетенции. Работайте слаженно, работайте серьезно, вопросов в этой сфере у нас много», — отметил Радий Хабиров на совещании правительства.
Также по указу Главы РБ исполняющей обязанности министра финансов Башкирии 19 апреля стала Светлана Малинская. Ранее она была первым замминистра. Лира Игтисамова, возглавлявшая минфин с 2018 года, покинула свой пост по собственному желанию. Также в правительстве Башкирии ликвидировали ставку заместителя премьер-министра — министра финансов, вместо нее ввели две ставки: заместителя премьер-министра и министра финансов, передал Башинформ.
24 апреля по указу Главы Башкирии освобождён от должности министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов. Исполнение обязанностей руководителя ведомства Радий Хабиров возложил на замминистра Ильнура Тактаева. А Рустем Афзалов возглавил АО «Региональный фонд».
Карманные деньги сиротам
С этого лета в Башкирии дети-сироты начнут получать деньги на карманные расходы. Соответствующий закон, принятый на последнем заседании Госсобрания РБ, подписал 8 апреля Глава Башкирии. Согласно новому закону, с 1 июня 2024 года дети с 7 до 10 лет ежемесячно будут получать по 700 рублей, а старшие — по 1000 рублей. Отмечается, что новый закон в том числе направлен на воспитание финансовой грамотности, чтобы дети имели представление, как распоряжаться своими деньгами.
Материнская слава
Указом Главы Башкирии от 5 апреля еще 55 жительниц республики стали обладателями медали «Материнская слава». Согласно закону, эта награда полагается женщинам, воспитывающим пять и более детей. Медаль «Материнская слава» учреждена в Башкирии в 1998 году. К медали прилагается также премия в 50 тысяч рублей.
Алименты бывшим мужьям
В Башкирии приняли закон о выплате алиментов бывшим мужьям. Закон «О внесении изменений в Семейный кодекс РБ», принятый депутатами Госсобрания, подписан Радием Хабировым 8 апреля. Документом, в частности, уточнены положения об алиментных обязательствах супругов и бывших супругов. Законом установлено, что требовать в судебном порядке алименты может бывший супруг, фактически ухаживающий за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения. Ранее такое право имели только женщины, сообщил Башинформ. Новая формулировка уравнивает в правах мужчин и женщин. Кроме того, на алименты может рассчитывать бывшая супруга во время беременности. Алименты может требовать и нуждающийся супруг (бывший супруг), ухаживающий за общим ребенком-инвалидом, говорится в документе.
В Башкирии пчел защитят от химикатов
Соответствующие изменения в закон Республики Башкортостан «О пчеловодстве» подписал Радий Хабиров. Изменения касаются порядка информирования пчеловодов о предстоящей химобработке посевов. Так, законом определено, что заблаговременно информируются пчеловоды и жители населенных пунктов, расположенных до 7 км от границ земель, на которых запланировано применение пестицидов. Документом установлено, что соответствующая информация доводится через СМИ не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 5 дней до предстоящей химической обработки посевов.
Штраф за выгул собак
В Башкирии увеличили штраф за выгул собак без поводка и намордника. Согласно закону «О внесении изменения в статью 13.7 Кодекса РБ об административных правонарушениях», принятому Госсобранием и подписанному Главой республики 8 апреля, «перемещение или выгуливание собак без поводка и (или) намордника (за исключением комнатных декоративных пород собак) в общественных местах повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей». Ранее за это был предусмотрен штраф от 500 до 2000 рублей, уточнил Башинформ. Новый закон уже вступил в силу.