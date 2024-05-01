Премьер-министр Башкирии поздравил жителей с первомаем.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в своих соцсетях поздравил жителей республики с праздником 1 мая. Руководитель регионального кабмина подчеркнул, что он остается одним из любимых в России.
«Несмотря на то, что официальным он стал только в СССР, о народных гуляньях в начале мая известно ещё со времён Петра I. В Российской империи в эти дни начиналась посевная и открывались первые ярмарки, а в годы советской власти отмечался Международный день солидарности трудящихся. Ещё недавно этот праздник многие считали устаревшим, но сейчас он наполняется новыми смыслами: Россия выстраивает технологический суверенитет, много сил и средств вкладывает в подготовку квалифицированных кадров, открываются новые производства, грантами финансируются лучшие проекты в различных областях. А потому, когда наступает эта дата, чувствуешь, что она не зря отмечена красным в календаре, ощущаешь подъём, как в детстве, когда по улицам шли колонны первомайских демонстраций», — написал Назаров.
Как напомнил председатель правительства РБ, сегодня Башкирия в числе 13 регионов-лидеров нацпроекта «Производительность труда».
«Люди у нас в республике очень трудолюбивые и работящие. Напомню, Уфе указом Президента России в 2020 году присвоено почётное звание “Город трудовой доблести”. Это признание заслуг наших земляков, их вклада в Великую Победу и мирную жизнь. Если наши отцы и деды многое делали вопреки, спорили с природой, временем и делали невозможное, то современный технологический прорыв происходит гораздо мягче. Рабочие процессы теперь налажены по-другому. Да и пятилетку в три года больше не надо давать — всё и так происходит быстрее за счёт технологий. Сегодня мы видим, как предприятия приглашают новых сотрудников, и они охотно берутся за дело, потому что работать на производстве, в цеху, на заводе снова стало престижно», — отметил премьер-министр республики.