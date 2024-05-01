Премьер-министр Башкирии поздравил жителей с первомаем.

«Люди у нас в республике очень трудолюбивые и работящие. Напомню, Уфе указом Президента России в 2020 году присвоено почётное звание “Город трудовой доблести”. Это признание заслуг наших земляков, их вклада в Великую Победу и мирную жизнь. Если наши отцы и деды многое делали вопреки, спорили с природой, временем и делали невозможное, то современный технологический прорыв происходит гораздо мягче. Рабочие процессы теперь налажены по-другому. Да и пятилетку в три года больше не надо давать — всё и так происходит быстрее за счёт технологий. Сегодня мы видим, как предприятия приглашают новых сотрудников, и они охотно берутся за дело, потому что работать на производстве, в цеху, на заводе снова стало престижно», — отметил премьер-министр республики.