Губернатор поздравил южноуральцев с Первомаем на новой производственной площадке

Напомним, предприятие было открыто почти год назад, здесь производят современные троллейбусы, а в перспективе запустят линейку по производству электробусов.
«Каждый день своим трудом Челябинская область подтверждает статус опорного края державы. Работают наши базовые предприятия, появляются новые современные производства, мы выпускаем уникальную продукцию, берем новые вершины, например, на этой площадке производим современный городской электрический транспорт, но в основе всего, конечно, наши люди. Спасибо всем, кто трудится на производстве, в организациях и учреждениях нашего региона», — обратился к южноуральцам Алексей Текслер.
Поздравила челябинцев и глава мегаполиса Наталья Котова, поблагодарив за самоотдачу и вовлеченность в жизнь родного города.