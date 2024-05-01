Губернатор поздравил южноуральцев с Первомаем на новой производственной площадке

«Каждый день своим трудом Челябинская область подтверждает статус опорного края державы. Работают наши базовые предприятия, появляются новые современные производства, мы выпускаем уникальную продукцию, берем новые вершины, например, на этой площадке производим современный городской электрический транспорт, но в основе всего, конечно, наши люди. Спасибо всем, кто трудится на производстве, в организациях и учреждениях нашего региона», — обратился к южноуральцам Алексей Текслер.