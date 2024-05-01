Шойгу проинспектировал Объединенную группировку войск

«Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения», — сказал глава оборонного ведомства, которого цитирует пресс-служба Минобороны.
По его словам, были заключены госконтракты с рядом промышленных предприятий «с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники». Сергей Шойгу поручил нарастить оборотные фонды запчастей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружений. Министр также обратил внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне.
В феврале господин Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск и посетил пункт управления одного из объединений Западной группировки войск. Глава Минобороны тогда говорил о важности непрерывного обеспечения войск оружием. В марте министр снова проинспектировал Объединенную группировку войск, на совещании с ним также присутствовал начальник Генштаба Валерий Герасимов. В апреле Сергей Шойгу проверил разработку БПЛА на полигоне Московского военного округа.