Шойгу проинспектировал Объединенную группировку войск

По его словам, были заключены госконтракты с рядом промышленных предприятий «с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники». Сергей Шойгу поручил нарастить оборотные фонды запчастей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружений. Министр также обратил внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений вооруженных сил в районах боевых действий и тыловой зоне.