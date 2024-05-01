Губернатор Красноярского края Котюков возложил цветы на могилу Астафьева

Так, Михаил Котюков вместе с политиками и даже с советником президента России Владимиром Толстым возложили цветы на могилу писателя. Захоронение находится в селе Овсянка. На захоронение приехал и экс-губернатор Александр Усс. Все они возложили алые розы.
Сегодня также состоялось открытие Национального центра имени Виктора Петровича Астафьева. Весь день будут проходить развлекательные мероприятия, а центр посетить смогут те, кто ранее зарегистрировался.
Отметим, что в национальном центре обустроили личный кабинет писателя, полностью восстановили интерьер, в котором Виктор Астафьев работал над своими произведениями. Также там открылись экспозиции о жизни и быте народа во время ВОВ.