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Губернатор Красноярского края Котюков возложил цветы на могилу Астафьева

Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.

Источник: правительство Красноярского края

Так, Михаил Котюков вместе с политиками и даже с советником президента России Владимиром Толстым возложили цветы на могилу писателя. Захоронение находится в селе Овсянка. На захоронение приехал и экс-губернатор Александр Усс. Все они возложили алые розы.

Сегодня также состоялось открытие Национального центра имени Виктора Петровича Астафьева. Весь день будут проходить развлекательные мероприятия, а центр посетить смогут те, кто ранее зарегистрировался.

Отметим, что в национальном центре обустроили личный кабинет писателя, полностью восстановили интерьер, в котором Виктор Астафьев работал над своими произведениями. Также там открылись экспозиции о жизни и быте народа во время ВОВ.

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