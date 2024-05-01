Губернатор Красноярского края Котюков возложил цветы на могилу Астафьева

Так, Михаил Котюков вместе с политиками и даже с советником президента России Владимиром Толстым возложили цветы на могилу писателя. Захоронение находится в селе Овсянка. На захоронение приехал и экс-губернатор Александр Усс. Все они возложили алые розы.