Лукашенко поздравил белорусов c Праздником труда

В поздравлении говорится, что белорусы в разные времена славились трудолюбием и тем, как по-хозяйски подходят к любому делу, благодаря чему и удалось обустроить свое государство и сохранить мир на родной земле.
«Сегодня, когда обострилась глобальная конкуренция за рынки и ресурсы, особенно важно укрепить наш общий дом, приумножить достаток граждан, обеспечить счастливое будущее детям и внукам», — подчеркнул президент.
После чего добавил, что все это «возможно благодаря добросовестному и ответственному отношению к порученному участку работы, настойчивости в достижении поставленных целей, новаторскому подходу к решению повседневных задач».
Глава государства отметил роль социального партнерства как значимого фактора упрочения белорусской модели общественного развития. Также он обратил внимание на конструктивный диалог органов госвласти и профсоюзного движения, которое отмечает свое 120-летие.
Лукашенко выразил уверенность в том, что белорусы, продолжая традиции поколения победителей, закрепят за республикой славу сильной, современной и технологически развитой страны.
«В этот праздничный день благодарю каждого, кто предан делу и ежедневно своим трудом вносит вклад в процветание нашей Родины», — добавил белорусский лидер.
Он пожелал жителям страны новых свершений, профессиональных побед, мира и благополучия семьям белорусов.
В среду в республике выходной. В этот день профсоюзы проведут массовые мероприятия, возложат цветы и венки к памятникам. А представители Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ), трудовые коллективы возложат цветы к Стеле «Минск — город-герой», в Парке Победы же пройдут праздничные мероприятия. Также запланирован праздничный концерт.