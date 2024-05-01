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Лукашенко поздравил белорусов c Праздником труда

МИНСК, 1 мая — Spitnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил жителей республики с Праздником труда, текст опубликовала пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

В поздравлении говорится, что белорусы в разные времена славились трудолюбием и тем, как по-хозяйски подходят к любому делу, благодаря чему и удалось обустроить свое государство и сохранить мир на родной земле.

«Сегодня, когда обострилась глобальная конкуренция за рынки и ресурсы, особенно важно укрепить наш общий дом, приумножить достаток граждан, обеспечить счастливое будущее детям и внукам», — подчеркнул президент.

После чего добавил, что все это «возможно благодаря добросовестному и ответственному отношению к порученному участку работы, настойчивости в достижении поставленных целей, новаторскому подходу к решению повседневных задач».

Глава государства отметил роль социального партнерства как значимого фактора упрочения белорусской модели общественного развития. Также он обратил внимание на конструктивный диалог органов госвласти и профсоюзного движения, которое отмечает свое 120-летие.

Лукашенко выразил уверенность в том, что белорусы, продолжая традиции поколения победителей, закрепят за республикой славу сильной, современной и технологически развитой страны.

«В этот праздничный день благодарю каждого, кто предан делу и ежедневно своим трудом вносит вклад в процветание нашей Родины», — добавил белорусский лидер.

Он пожелал жителям страны новых свершений, профессиональных побед, мира и благополучия семьям белорусов.

В среду в республике выходной. В этот день профсоюзы проведут массовые мероприятия, возложат цветы и венки к памятникам. А представители Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ), трудовые коллективы возложат цветы к Стеле «Минск — город-герой», в Парке Победы же пройдут праздничные мероприятия. Также запланирован праздничный концерт.

Лукашенко Александр