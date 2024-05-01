Хоценко и Артемов поздравили жителей Омской области с 1 мая

— Россия — страна с богатой историей, культурой и традициями. Одной из главных ценностей нашего народа во все времена был труд. Первомай — это праздник, который объединяет все поколения. Пусть Россия всегда остается страной созидателей! Пусть любовь к Родине вдохновляет вас на трудовые свершения! Желаем вам весеннего настроения, бодрости духа, сил и энергии для достижения всех стоящих перед вами профессиональных задач! — говорится в поздравлении.