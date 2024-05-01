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Хоценко и Артемов поздравили жителей Омской области с 1 мая

Первые лица региона пожелали омичам весеннего настроения и бодрости духа.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Виталий Хоценко и председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов поздравили омичей с праздником Весны и Труда.

Первые лица региона пожелали омичам весеннего настроения, бодрости духа, сил и энергии для выполнения профессиональных задач.

— Россия — страна с богатой историей, культурой и традициями. Одной из главных ценностей нашего народа во все времена был труд. Первомай — это праздник, который объединяет все поколения. Пусть Россия всегда остается страной созидателей! Пусть любовь к Родине вдохновляет вас на трудовые свершения! Желаем вам весеннего настроения, бодрости духа, сил и энергии для достижения всех стоящих перед вами профессиональных задач! — говорится в поздравлении.