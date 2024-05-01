Все начиналось с забастовок: что отмечают 1 мая в разных странах

На сегодняшний день его празднуют более чем в 140 странах мира, однако не везде этот день становится для трудящихся выходным. В некоторых странах не иссякла традиция проведения в этот день митингов, в других вместо «маевок» проводятся народные гулянья, ярмарки, концерты, мирные шествия.