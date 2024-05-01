Все начиналось с забастовок: что отмечают 1 мая в разных странах

Изначально первомайская дата считалась Днем международной солидарности трудящихся, но со временем его переименовали в Праздник весны и труда.
Начиналось все 131 год назад, когда американские рабочие организовали забастовку и вышли на улицы с требованием о восьмичасовом рабочем дне.
Тогда мероприятие закончилось столкновением с полицией, арестом сотен людей и даже смертной казнью организаторов забастовки. В память о тех печальных событиях в июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала объявил 1 мая Днем солидарности рабочих, а также предложил отмечать его демонстрациями по всему миру.
Продолжительное время этот день был своеобразным символом революции и имел явный политический «окрас», отмечали праздник чаще всего проведением митингов и масштабными уличными демонстрациями. С течением времени политические акценты изменились, и 1 мая стали отмечать как Праздник весны и труда.
На сегодняшний день его празднуют более чем в 140 странах мира, однако не везде этот день становится для трудящихся выходным. В некоторых странах не иссякла традиция проведения в этот день митингов, в других вместо «маевок» проводятся народные гулянья, ярмарки, концерты, мирные шествия.
В Молдове 1 мая отмечается День труда, он является нерабочим праздничным днем.
В каждой стране — свои традиции
Например, финны 1 мая проводят весенний студенческий карнавал «Vappu». Гулянья в финской столице начинаются уже 30 апреля — сразу после того, как вечером на Рыночной площади Хельсинки абитуриенты надевают на статую нимфы Хавис Аманда белую фуражку — головной убор абитуриента.
В Швеции в этот день отмечают Праздник весны и весеннего сева. Люди выходят в парки, леса, во дворы своих домов, чтобы спеть песни, разжечь костры, поводить хороводы и непременно сплести венки и запустить фейерверки.
Во Франции 1 мая отмечают день ландышей, потому в этот день французы обязательно дарят друг другу букетики из этих цветов, так как согласно традиции, именно они приносят счастье и удачу.
Первого мая в Испании отмечают так называемый Зеленый Сантьяго — праздник цветов и влюбленных. В этот день молодые люди одаривают своих любимых цветами, чаще всего розами или гвоздиками.
В Сицилии в первые дни мая принято собирать ромашки — жители итальянского острова считают, что этот цветок способен принести в дом счастье, благополучие и гармонию.