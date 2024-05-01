Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Праздником Весны и Труда

«Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!», — обратился Глеб Никитин.
По словам губернатора, этот праздник связан с уважением к труду и его значением в жизни каждого человека. В этот день нужно чествовать тех, кто создает новое, стремится к изменениям и двигается вперед.
«Несмотря на все вызовы времени, экономика Нижегородской области в последние годы набирает обороты. Это стало возможным именно благодаря людям труда — тем, кто работает на предприятиях, в реальном секторе, кто создает новые цифровые продукты и занимается исследовательской деятельностью», — сказал Глеб Никитин.
Губернатор также отметил огромный вклад в развитие региона педагогов и медицинских работников без которых общество попросту не может существовать..
«Все большее значение приобретает труд волонтеров — тех, кто участвует в решении различных проблем и задач по зову сердца. Это достойно самого глубокого уважения!», — отметил Глеб Никитин.
Глава региона добавил, что в настоящее время вопрос повышения производительности труда и внедрения новых технологий становится все более актуальным. Особое внимание этой теме уделяет президент РФ Владимир Путин. Движение в данном направлении поможет сохранить траекторию роста и создать хороший задел на будущее.
«В Праздник Весны и Труда желаю всем, кто трудится, удачи во всех начинаниях и успеха! Ветеранам — огромное спасибо за вклад в судьбу региона и страны!», — подчеркнул Глеб Никитин.