Члена молдавской оппозиции задержали в аэропорту после визита в Россию

«Я прилетела домой, в любимую Молдову. В аэропорту Кишинева меня с пристрастием обыскали. Выдали бумажку — что ничего незаконного найдено не было. И уже несколько часов держат меня в одном из помещений аэропорта без всяких объяснений, без воды и еды», — написала она.