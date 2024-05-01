Представителя оппозиционной партии «Шанс» удерживают в аэропорту по возвращении из Москвы

На прошлой неделе правоохранители несколько часов удерживали под разными предлогами в аэропорту Кишинева участников съезда молдавской оппозиции в Москве. Накануне в Москве лидеры ряда оппозиционных партий Молдавии объявили об объединении в политический блок «Победа». Он будет в оппозиции к проевропейской Партии действия и солидарности, которая контролирует парламент страны и правительство. Как пояснил лидер запрещенной в Молдавии оппозиционной партии «Шор» Илан Шор, участники форума не могли провести его в Кишиневе из-за гонений со стороны проевропейского правительства Молдавии. Президент республики Майя Санду призвала довести до конца расследование против оппозиционного блока «Победа», которое возбудили силовые структуры страны. А министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну назвал «предателями нации» и «преступниками» представителей блока «Победа» и призвал «избавиться от них».