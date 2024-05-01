Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Праздником Весны и Труда

Надежный тыл был и остается основой для достижения целей, поставленных Президентом, Верховным Главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным, безопасности граждан и дальнейшего укрепления обороноспособности страны. Поэтому каждый из нас на своем рабочем месте честным, самоотверженным трудом, поддержкой наших защитников Отечества и их семей приближает день и час, когда нацистский киевский режим будет повержен.