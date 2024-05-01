Во время акции протеста в Тбилиси были задержаны 63 человека

«Сотрудники МВД Грузии на акции на проспекте Руставели за мелкое хулиганство и неподчинение законному требованию полицейского (166 и 173 статьи Кодекса административных нарушений) задержали 63 человека. Различные тяжкие повреждения в течение акции на проспекте Руставели в результате насильственных действий участников акции получили шесть сотрудников МВД», — сообщил господин Дарахвелидзе.
Замминистра внутренних дел Грузии рассказал, что участники протеста совершали незаконные действия, бросали в полицейских различные предметы и затрудняли автомобильное движение на набережной, за пределами территории, где проходила акция.
Ранее Минздрав Грузии заявлял, что на месте акции находится «достаточное» количество бригад скорой помощи, а медицинский персонал «обеспечивает граждан всеми необходимыми медикаментами».
Также в ночь с 30 апреля на 1 мая корреспонденты российских и грузинских СМИ писали, что спецназ начал применять против протестующих резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
Телеканал «Мтавари архи» сообщал, что председатель оппозиционной партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили был избит сотрудниками полиции при задержании во время митинга на проспекте Руставели. Позднее он был госпитализирован.
Подробнее о процессе принятия закона об иноагентах в Грузии — в публикации «Ъ» «В Грузии побеждают ''русские''».