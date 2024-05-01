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Во время акции протеста в Тбилиси были задержаны 63 человека

Сотрудники правоохранительных органов в Тбилиси задержали 63 человека во время акции протеста против законопроекта об иноагентах. Об этом заявил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. Он также сообщил, что шестеро правоохранителей получили серьезные ранения, по фактам нападения на сотрудников МВД было возбуждено уголовное дело.

Источник: Reuters

«Сотрудники МВД Грузии на акции на проспекте Руставели за мелкое хулиганство и неподчинение законному требованию полицейского (166 и 173 статьи Кодекса административных нарушений) задержали 63 человека. Различные тяжкие повреждения в течение акции на проспекте Руставели в результате насильственных действий участников акции получили шесть сотрудников МВД», — сообщил господин Дарахвелидзе.

Замминистра внутренних дел Грузии рассказал, что участники протеста совершали незаконные действия, бросали в полицейских различные предметы и затрудняли автомобильное движение на набережной, за пределами территории, где проходила акция.

Ранее Минздрав Грузии заявлял, что на месте акции находится «достаточное» количество бригад скорой помощи, а медицинский персонал «обеспечивает граждан всеми необходимыми медикаментами».

Также в ночь с 30 апреля на 1 мая корреспонденты российских и грузинских СМИ писали, что спецназ начал применять против протестующих резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.

Телеканал «Мтавари архи» сообщал, что председатель оппозиционной партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили был избит сотрудниками полиции при задержании во время митинга на проспекте Руставели. Позднее он был госпитализирован.

Подробнее о процессе принятия закона об иноагентах в Грузии — в публикации «Ъ» «В Грузии побеждают ''русские''».