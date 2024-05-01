Во время акции протеста в Тбилиси были задержаны 63 человека

Сотрудники правоохранительных органов в Тбилиси задержали 63 человека во время акции протеста против законопроекта об иноагентах. Об этом заявил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. Он также сообщил, что шестеро правоохранителей получили серьезные ранения, по фактам нападения на сотрудников МВД было возбуждено уголовное дело.