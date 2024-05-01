Опора государства: руководители Крыма поздравили трудящихся с 1 Мая

1 мая в России, США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии отмечается международный праздник — День труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. В этот день в 1886 году американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование о 8-часовой длительности рабочего дня. С 1918 года в революционной России 1 мая стал официальным и нерабочим днем. С 1970 года 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся.