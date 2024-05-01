Опора государства: руководители Крыма поздравили трудящихся с 1 Мая

«Человек труда — это соль земли, опора государства и общества. Это каждый, кто честно и добросовестно выполняет свой долг, кто работает на благо нашей страны, вносит свой вклад в развитие Отечества. Спасибо всем землякам за самоотверженный труд, за любовь к России и родному краю. Это залог нашей Победы, всех наших успехов», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики добавил, что социальная поддержка граждан является одним из ключевых направлений государственной политики. По его словам, расходы на социальную защиту и занятость в Крыму только в прошлом году составили более 23,7 млрд рублей.
Владимир Константинов в свою очередь отметил, что в период проведения СВО каждый гражданин страны своим трудом «не только способствует социально-экономическому развитию республики, но и вносит свой вклад в приближение нашей общей Победы над врагом».
«Это в особенности относится к коллективам предприятий военно-промышленного комплекса, которые обеспечивают наших воинов современным, надежным оружием, необходимыми приспособлениями», — уточнил он.
По словам спикера крымского парламента, общие трудности сплотили российский народ, который «работает на фронт, формирует нашим бойцам надежный тыл и начинает строить новый, эффективный, процветающий Русский мир».
1 мая в России, США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии отмечается международный праздник — День труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. В этот день в 1886 году американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование о 8-часовой длительности рабочего дня. С 1918 года в революционной России 1 мая стал официальным и нерабочим днем. С 1970 года 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся.
В 1992 году постановлением Верховного Совета РФ День солидарности трудящихся был переименован в Праздник весны и труда. В 2001 году в соответствии с обновленным Трудовым кодексом 2 мая стал рабочим днем, Праздником Весны и Труда остался только один день — 1 мая.