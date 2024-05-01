Лукашенко обратился к пограничникам, сказав про борьбу с диверсантами

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 мая, в среду, поздравил командование, личный состав и ветеранов Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф. Э. Дзержинского с 80-летием со дня ее образования, рассказал про борьбу с диверсантами и назвал пограничников примером бескорыстного служения Беларуси, проинформировали в пресс-службе президента.
Лукашенко подчеркнул:
— Пограничники всегда были примером образцового, бескорыстного служения стране и народу.
Он акцентировал внимание на том, что Беларусь помнит подвиг воинов в зеленых фуражках, которые первыми приняли на себя удар врага в июне 1941 года и проявили беспредельные мужество и стойкость. Глава государства отметил, что в послевоенные десятилетия, надежно оберегая западные рубежи Беларуси, личный состав 86-го пограничного отряда отличился в борьбе с диверсантами, контрабандистами, бандформированиями.
Лукашенко заметил, что в нынешней сложной ситуации, постоянно меняющейся обстановке, свято храня и приумножая традиции героического поколения, пограничники — новое поколение независимой Беларуси — на высоком профессиональном уровне, честно и достойно решают самые сложные задачи, связанные с охраной государственной границы.
— Они делают все возможное, чтобы жизнь белорусов всегда оставалась мирной и безопасной.
Президент Беларуси выразил убеждение в том, что пограничные рубежи находятся под надежной охраной пограничников, которые в любых условиях «выполнит свой долг воина и патриота перед народом до конца».