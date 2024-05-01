Лукашенко обратился к пограничникам, сказав про борьбу с диверсантами

Он акцентировал внимание на том, что Беларусь помнит подвиг воинов в зеленых фуражках, которые первыми приняли на себя удар врага в июне 1941 года и проявили беспредельные мужество и стойкость. Глава государства отметил, что в послевоенные десятилетия, надежно оберегая западные рубежи Беларуси, личный состав 86-го пограничного отряда отличился в борьбе с диверсантами, контрабандистами, бандформированиями.