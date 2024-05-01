В НК и ТПП отреагировали на возмущения узбекистанцев по поводу мер для борьбы с теневой экономикой

Вчера в соцсетях активно обсуждали проект документа, который предлагал ввести ряд мер по борьбе с теневой экономикой — полный запрет на продажу недвижимости и автомобилей за наличные, перевод всех зарплат полностью на пластик, ужесточение контроля переводов между банковскими картами.
В ответ на возмущения граждан и экспертов Налоговый комитет сегодня заявил, что уважает мнение и позицию каждого налогоплательщика, а клиентоориентированность во взаимодействии с ними — одна из наиболее значимых задач ведомства.
Поэтому прежде, чем проект постановления «О реализации комплексных мер по борьбе с теневой экономикой» будет внесен в правительство, согласно законодательству, состоится его широкое общественное обсуждение через портал СОВАЗ.
Изучив общественные мнения и полученные предложения предпринимателей, институтов гражданского общества, ученых и экспертов, разработчики проекта полностью пересмотрят его и внесут правки в нормы и требования, оказывающие негативное влияние на предпринимательскую деятельность. Только после этого проект будет представлен на рассмотрение правительства.
В Торгово-промышленной палате также добавили, что данный проект решения обсуждался на заседании Общественного совета по поддержке предпринимательства при ТПП 27 апреля, члены совета внесли концептуальные предложения по проекту.
«На заседании совета чиновники отметили, что проект решения в настоящее время находится на ведомственном согласовании с профильными министерствами и ведомствами и будет доработан с учетом предложений членов совета. Проект этого документа будет еще раз обсуждаться советом перед юридической экспертизой в Минюсте», — говорится в сообщении ТПП.