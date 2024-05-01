В НК и ТПП отреагировали на возмущения узбекистанцев по поводу мер для борьбы с теневой экономикой

«На заседании совета чиновники отметили, что проект решения в настоящее время находится на ведомственном согласовании с профильными министерствами и ведомствами и будет доработан с учетом предложений членов совета. Проект этого документа будет еще раз обсуждаться советом перед юридической экспертизой в Минюсте», — говорится в сообщении ТПП.