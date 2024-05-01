Алиханов поздравил калининградцев с Первомаем

«Уважаемые жители Калининградской области! Поздравляю вас с Первомаем! Этот праздник подчёркивает важную роль труда в жизни каждого из нас. Он объединяет всех, кто любит родной край и старается сделать его всё более комфортным и благополучным. Благодаря труженикам, которые вкладывают свою душу и сердце в развитие нашего региона, происходят перемены к лучшему <…> Мои слова глубокой благодарности — ветеранам войны, ветеранам труда, первым переселенцам. В послевоенное время вы восстанавливали эту территорию из руин. Быть первыми всегда трудно, но вы успешно преодолели все сложности, вы справились», — говорится в обращении.