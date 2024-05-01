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Эдуард Соснин поздравил пермяков с Днем весны и труда

Градоначальник отметил, что сегодняшний праздник — это еще один повод сплотиться и вспомнить славную историю своей Родины.

Источник: администрация губернатора Пермского края

"Празднование Первомая, Дня весны и труда — это давняя и добрая традиция в нашей стране. В сегодняшних реалиях она приобретает новое звучание. Это еще один повод сплотиться, вспомнить славную историю своей Родины, выразить признательность людям, которые своим трудом делают наш общий дом лучше. Это также праздник весны, которая задаёт новый ритм жизни, рождает надежды на добрые перемены, обновление и процветание.

Выражаю особенную благодарность тем, кто своим ежедневным трудом обеспечивает обороноспособность нашей страны, выполняет государственный заказ на прославленных пермских заводах. С праздником! Желаю всем жителям Перми успехов в труде и упорства в достижении своих целей!" — поздравил пермяков глава города Эдуард Соснин.