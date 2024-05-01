Эдуард Соснин поздравил пермяков с Днем весны и труда

"Празднование Первомая, Дня весны и труда — это давняя и добрая традиция в нашей стране. В сегодняшних реалиях она приобретает новое звучание. Это еще один повод сплотиться, вспомнить славную историю своей Родины, выразить признательность людям, которые своим трудом делают наш общий дом лучше. Это также праздник весны, которая задаёт новый ритм жизни, рождает надежды на добрые перемены, обновление и процветание.