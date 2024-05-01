Губернатор Александр Гусев поздравил воронежцев с 1 Мая

Губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов поздравили земляков с 1 Мая — Праздником Весны и Труда. Слова поздравления опубликовала пресс-служба облправительства.
— С Первомаем у многих из нас связаны приятные воспоминания и эмоции. Этот день дарит приподнятое настроение, погодное и душевное тепло, потому что посвящен человеку труда — создателю благополучия страны и соотечественников. Все, кто вносит посильный вклад в национальную копилку материальных и духовных ценностей, способствуют укреплению экономики и обороноспособности России, росту достатка, самосознания граждан и общества, — подчеркнули первые лица региона.
Александр Гусев и Владимир Нетесов отметили, что Воронежская область богата на работящих, талантливых, целеустремленных и неравнодушных людей. Воронежцы занимают почетные места в летописях трудовой славы прошлого и настоящего.
— Безгранично признательны вам, дорогие воронежцы, за деятельную заботу об улучшении жизни на родной земле. Любовь к ней будет помогать нам добиваться новых малых и больших побед. Желаем, чтобы эти майские праздники были наполнены светлыми чувствами и надеждами, полезными и добрыми делами, самосозерцанием и радостью общения с дорогими людьми! Пусть весна вдохновляет на труд, а труд круглый год сохраняет весну в сердцах! С Первомаем! — говорится в поздравлении губернатора и спикера облдумы.