Губернатор Александр Гусев поздравил воронежцев с 1 Мая

— Безгранично признательны вам, дорогие воронежцы, за деятельную заботу об улучшении жизни на родной земле. Любовь к ней будет помогать нам добиваться новых малых и больших побед. Желаем, чтобы эти майские праздники были наполнены светлыми чувствами и надеждами, полезными и добрыми делами, самосозерцанием и радостью общения с дорогими людьми! Пусть весна вдохновляет на труд, а труд круглый год сохраняет весну в сердцах! С Первомаем! — говорится в поздравлении губернатора и спикера облдумы.