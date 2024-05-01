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Токаев высказался о переговорах Армении и Азербайджана в Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев высказал свое мнение касательно переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Слова президента опубликовала Акорда.

«Приветствую согласие Азербайджанской Республики и Республики Армения провести по предложению казахстанской стороны переговоры министров иностранных дел по подготовке мирного договора между двумя государствами».

Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что проведение переговоров в Алматы — символичный жест.

«Символично, что это важное мероприятие состоится в Алматы, где в декабре 1991 года была подписана историческая Алма-Атинская декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ».

сказал Касым-Жомарт Токаев.

Токаев считает, что переговоры будут способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира.

«Исхожу из того, что предстоящая встреча послужит практической реализации азербайджано-армянских договоренностей, будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе».

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся в Алматы для продолжения переговоров по мирному договору. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил государственному секретарю США Энтони Блинкену 28 апреля во время телефонного разговора.